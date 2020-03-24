24.03.2020 - 00:03 |
Yaşar da uzaktan eğitime başladı...
Yaşar Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) ‘dijital, uzaktan eğitim’ ile öğretime devam etme kararının ardından ara verilen öğretime uzaktan eğitimle devam ediyor.
Prof. Dr. Cemali Dinçer, tüm öğrenme süreçlerini tek bir yerden yönetebilecekleri ortamı uzun zamandır kullandıklarını belirtti, “Hayata geçirdiğimiz sistemimizde, özelleştirilmiş çevrimiçi ders deneyimleri sunan ve binlerce öğrenciye aynı anda ulaşma imkanı sunan sanal sınıf/toplantı altyapısı ve mobil uygulama çözümleri senkronize biçimde çalışmakta. Eğitimi daha etkileşimli, ilgi çekici ve erişilebilir hale getiren platform çözümleri konusunda dijital dönüşüm altyapımızı tamamladık. Üniversitemizde 2019-20 güz dönemi itibariyle açılan yaklaşık 1000 dersin çok büyük bir kısmı çevrimiçi öğrenme ortamımız sakai.yasar.edu.tr ile destekli olarak yürütülmekte” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.