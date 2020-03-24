Yaşar da uzaktan eğitime başladı...

Prof. Dr. Cemali Dinçer, tüm öğrenme süreçlerini tek bir yerden yönetebilecekleri ortamı uzun zamandır kullandıklarını belirtti, “Hayata geçirdiğimiz sistemimizde, özelleştirilmiş çevrimiçi ders deneyimleri sunan ve binlerce öğrenciye aynı anda ulaşma imkanı sunan sanal sınıf/toplantı altyapısı ve mobil uygulama çözümleri senkronize biçimde çalışmakta. Eğitimi daha etkileşimli, ilgi çekici ve erişilebilir hale getiren platform çözümleri konusunda dijital dönüşüm altyapımızı tamamladık. Üniversitemizde 2019-20 güz dönemi itibariyle açılan yaklaşık 1000 dersin çok büyük bir kısmı çevrimiçi öğrenme ortamımız sakai.yasar.edu.tr ile destekli olarak yürütülmekte” dedi.