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    HaberlerEge Haberleri Yaşar, dijitalleşmenin meyvelerini topluyor
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    07.04.2020 - 07:00 |

    Yaşar, dijitalleşmenin meyvelerini topluyor

    YAŞAR Üniversitesi, uzaktan eğitim kapsamında, bahar dönemindeki bin 5 dersin, uygulamalı dersler ve staj dışındaki 952’sini dijital ortama taşıdı.

    Yaşar, dijitalleşmenin meyvelerini topluyor

    YAŞAR Üniversitesi, uzaktan eğitim kapsamında, bahar dönemindeki bin 5 dersin, uygulamalı dersler ve staj dışındaki 952’sini dijital ortama taşıdı. Geçen iki haftada 8 bin 750 öğrenci, Çevrimiçi Öğrenme Ortamı’nda 952 derste bin 842 canlı derse katılırken, 3.3 milyon kez de sayfa görüntülemesi gerçekleştirdi.
    Eğitimde dijital dönüşümü 2015 yılında başlattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bileşenleri etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde bir araya getirebilecek araçları erişilebilir kılmak adına ‘Dijital Öğrenme Ekosistemimizi geliştirdik. Bu dijital dönüşüm, böylesi bir dönemde öğrencilerimize rahatlıkla ulaşabilmemizi sağladı” dedi. Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ise, “Sınıf ortamında gerçekleşen 100 ila 150 arasındaki dersimiz, canlı dersler şeklinde kaldığı yerden devam ediyor” diye konuştu.

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