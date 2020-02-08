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    HaberlerEge Haberleri Yaşar İletişim’e üyelik onuru
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    08.02.2020 - 00:00 |

    Yaşar İletişim’e üyelik onuru

    Fakülte, Rusya’daki genel kurulda Uluslararası Film ve Televizyon Okulları Birliği’nin tam üyeliğine seçildi

    Yaşar İletişim’e üyelik onuru

    ÖNEMLİ ADIM

    Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslararası Film ve Televizyon Okulları Birliği (CILECT-Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) tarafından akredite edilerek birliğin tam üyeliğine seçildi. Fakülte, Rusya’nın başkenti Moskova’daki olağan genel kurulda, oybirliğiyle üyeliğe kabul edilerek dünyada bu alanda önde gelen medya okullarının işbirliği ağına katıldı.

    DENETİMİ GEÇTİ

    1954 yılında Fransa’nın Cannes kentinde kurulan CILECT, 6 kıtada 65 ülkede, yılda 55 binden fazla öğrenciyi eğiten ve güçlü bir mezunlar ağıyla iletişim kuran 180’den fazla görsel-işitsel eğitim kurumunu içeriyor. CILECT’e 6 yıldır aday üye olan İletişim Fakültesi, eğitim-öğretimin kalitesi, öğrenci ve akademik personelin niteliği ve gösterdiği performans bakımından bir dizi denetim ve değerlendirmelere tabi tutuldu.

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