Yaşar Üniversitesi İZSİAD işbirliği

Sorunları tespit edilmesi, çözüm bulunması ve her iki tarafında karşılıklı fayda sağlaması hedefi ile hareket edecek olan iki kurum, birlikte katma değer yaratacak.

Üniversite- sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek projeyle, sanayicinin, sorunlarının çözümü için talep ettiği üniversite desteğine kolayca ulaşması sağlanacak.