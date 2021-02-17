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    HaberlerEge Haberleri Yaşar Üniversitesi İZSİAD işbirliği
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    17.02.2021 - 00:00 |

    Yaşar Üniversitesi İZSİAD işbirliği

    İZMİR Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile Yaşar Üniversitesi, proje geliştirme ve sorunlara birlikte çözüm bulma hedefiyle işbirliği yapma kararı aldı.

    Sorunları tespit edilmesi, çözüm bulunması ve her iki tarafında karşılıklı fayda sağlaması hedefi ile hareket edecek olan iki kurum, birlikte katma değer yaratacak.

    Üniversite- sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek projeyle, sanayicinin, sorunlarının çözümü için talep ettiği üniversite desteğine kolayca ulaşması sağlanacak.

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