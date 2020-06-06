Yaşar Üniversitesi, müzikle evlerinize konuk oluyor

Birbirinden değerli şefler Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Orhun Orhon ve Artun Hoinic yönetimindeki konserlerde, Deniz Toygür Conus, Nil Kocamangil, Esra Mamaç, Pınar Dinçer, Emre Elivar, Inga Kancevica gibi dünya standartlarında sanatçılar müzikseverlerle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde buluşmuştu.

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, kuruluşundan bu yana geçen 14 yılda, kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla dünyaca ünlü isimleri konuk ederek onlarca kez müzikseverlerle buluştu.

l İZMİR DHA