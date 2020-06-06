BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yaşar Üniversitesi, müzikle evlerinize konuk oluyor
    ABONE OL
    06.06.2020 - 00:05 |

    Yaşar Üniversitesi, müzikle evlerinize konuk oluyor

    YAŞAR Üniversitesi Senfoni Orkestrası, salgın nedeniyle evde kalanlara destek olmak için tüm konser kayıtlarını online olarak erişime açtı.

    Yaşar Üniversitesi, müzikle evlerinize konuk oluyor

    Birbirinden değerli şefler Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Orhun Orhon ve Artun Hoinic yönetimindeki konserlerde, Deniz Toygür Conus, Nil Kocamangil, Esra Mamaç, Pınar Dinçer, Emre Elivar, Inga Kancevica gibi dünya standartlarında sanatçılar müzikseverlerle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde buluşmuştu.
    Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, kuruluşundan bu yana geçen 14 yılda, kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla dünyaca ünlü isimleri konuk ederek onlarca kez müzikseverlerle buluştu.
    l İZMİR DHA

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Sıradaki Haber