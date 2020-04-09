Yaşar Üniversitesi’nde tarım fakültesi açıldı

Hollanda’nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile işbirliği gerçekleştirecek olan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında eğitime başlayacak.

İlk iki yıl tam burs

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Dünya’nın ve ülkemizin doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek, inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en etkili şekilde sağlamak üzere Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ni kurduk” dedi. Rektör Prof. Dr. M.Cemal Dinçer’de “Bu fakülteden mezun olacak öğrenciler, sürdürülebilir tarım için büyük katkı sağlayacak mühendisler olacak. Fakülte bölümlerinin İngilizce lisans müfredatları birinci yıl aynı ders programından oluşmakta ve eğitimin son yılında ise tamamen sektörde geçirilecek uzun dönem stajından(Ko-op) oluşmaktadır” diye konuştu.

2021-2022 ve 2022-2023 akademik eğitim dönemlerini kapsayacak ilk iki yıl için bu fakülteyi tercih edecek tüm öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu verilecek. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi şu bölümlerden oluşacak: Bitki Bilimleri ve Tarım Teknolojileri, Hayvan Bilimleri ve Su Ürünleri Teknolojileri, Tarım ve Gıda İşleme Teknolojileri.