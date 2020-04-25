Yaşar Üniversitesi’nden ‘Online Girişim Kampı’

Alanında uzman isimleri girişimcilerle online olarak buluşturan oturumlarda, ‘Pandemi Sırasında Girişimcilerin Yatırım Alma Süreci Nasıl Etkilenecek?’, ‘Türkiye’de Geliştirilen Covid-19 Teknolojileri ve Krizde Patentleme Süreçleri’, ‘Girişimcilere Motivasyon Artırıcı Öneriler’ gibi farklı konu başlıkları ele alındı. Geçen kamp dönemlerinde 500’ün üzerinde girişimciye ulaştıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Girişimcilik Uzmanı Ayşe Şen, “Küresel salgın süresinde teknoloji şirketlerinin dijitalleşmekte olan dünyada çalışmalarının ivmelendiğini ve işe alım süreçlerinin hızlandığını gözlemliyoruz. Girişimcilerimizin kriz dönemini fırsata çevirmeleri adına güncel gelişmeleri takip etmelerini, sosyal medya pazarlamalarını ve markalaşma süreçlerini gözden geçirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.