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    HaberlerEge Haberleri Yaşar Üniversitesi’nden ‘Online Girişim Kampı’
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    25.04.2020 - 00:04 |

    Yaşar Üniversitesi’nden ‘Online Girişim Kampı’

    2016 yılından bu yana başta Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi girişimcileri olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki tüm girişimcilere ve girişimciliğe ilgi duyanlara kapılarını açan Yaşar Üniversitesi Girişim Kampı, bu yıl yaşanan küresel salgın nedeniyle webinar serisi olarak katılımcılarla buluştu.

    Yaşar Üniversitesi’nden ‘Online Girişim Kampı’

    Alanında uzman isimleri girişimcilerle online olarak buluşturan oturumlarda, ‘Pandemi Sırasında Girişimcilerin Yatırım Alma Süreci Nasıl Etkilenecek?’, ‘Türkiye’de Geliştirilen Covid-19 Teknolojileri ve Krizde Patentleme Süreçleri’, ‘Girişimcilere Motivasyon Artırıcı Öneriler’ gibi farklı konu başlıkları ele alındı. Geçen kamp dönemlerinde 500’ün üzerinde girişimciye ulaştıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Girişimcilik Uzmanı Ayşe Şen, “Küresel salgın süresinde teknoloji şirketlerinin dijitalleşmekte olan dünyada çalışmalarının ivmelendiğini ve işe alım süreçlerinin hızlandığını gözlemliyoruz. Girişimcilerimizin kriz dönemini fırsata çevirmeleri adına güncel gelişmeleri takip etmelerini, sosyal medya pazarlamalarını ve markalaşma süreçlerini gözden geçirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

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