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    02.10.2020 - 07:00 |

    Yaşar Üniversitesi’nin 5 projesine 1 milyon lira

    TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Destekleme Programı’nın Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, 2019 2. dönemi, beş projesine destekle kapattı.

    Yaşar Üniversitesi’nin 5 projesine 1 milyon lira

    TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Destekleme Programı’nın Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, 2019 2. dönemi, beş projesine destekle kapattı. 11 girişimci ekibin projelerinin TÜBİTAK’a gönderildiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, “Bu 11 projeden 5 tanesi, TÜBİTAK’tan tamamı geri ödemesiz 200’er bin TL’lik destek kazandı. Bu projeler, robotikten biyomalzeme teknolojilerine, akıllı ve temiz tarımdan e-sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda” diye konuştu.
    BIGG-Y’den destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis, mentörlük ve girişimcilik eğitimleri veriliyor.

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