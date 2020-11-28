Yaşar Üniversitesi’nin deprem uzmanı mimarları

Yedi yıl önce müfredatına ‘depreme dayanıklı bina tasarımı’ dersini ekleyen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, kentsel dönüşüm projelerinde aktif görev alabilecek mimarlar yetiştiriyor. Depreme dayanıklı bina tasarımı dersini yürüten Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mauricio Gabriel Morales Beltran, “Deprem kuşağı üzerinde yaşayan ülkelerdeki mimarların sismik tasarım ilkelerini derinlemesine bilmek çok önemli. Deprem sırasında hasarı azaltacak tüm stratejiler belirlenir. Depreme eğilimli yerlerin mimarisinde bu tür stratejilerin uygulanması teşvik edilir. İzmir için bundan sonra inşa edilecek yapıların tüm bu stratejilere uygun olarak yapılması ve sürdürülebilir yapı kriterlerine uyulması önem taşıyor. Umarım doğru tasarım ile İzmir için güzel ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilir” diye konuştu.