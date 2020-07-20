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    20.07.2020 - 00:03 |

    Yaşar zirvede

    Yaşar zirvede

    Yaşar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019’ listesinde ‘topluma hizmet ve sosyal sorumluluk’ kategorisindeki iki alanda birinci ve ikinci sırada yer aldı. Engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı alanında Yaşar Üniversitesi, 14 bayrakla alınan ödül veya nişan sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu. 257 projeyle Yaşar Üniversitesi, soysal sorumluluk kategorisinde ikinci sıraya yerleşti. ‘Kampüste iyilik var’ diyerek kurduğu gönüllülük hareketini kente yayan Yaşar Üniversitesi, 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesinin yüzde 9.2’sine imza attı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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