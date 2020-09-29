Yaşar’a yeni bir yetenek

Otizmli Doğa Tırpan (19), başladığı piyano eğitiminin ardından yetenek sınavını kazanarak Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ne kabul edildi. Duyduğu her şeyi evdeki oyuncak piyanoda çalmaya başlayıp, 11 yaşında müzikte seslerin nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü olan absolut kulak olduğu fark edilince ailesi tarafından müziğe yönlendirilen Tırpan, kısa sürede çalmayı öğrendiği piyanoda büyük başarılar elde etti. Tırpan Ailesi, “3 yaşında otizm tanısı konuldu. ‘İlkokula gidebilir mi’ diye sorduğumuzu hatırlıyorum. Bizi ‘bilmiyorum’ diye cevaplamıştı. Çok zordu, hiç vazgeçmedik. Ne mutlu bugün buradayız. Bu başarı, büyük bir sevginin ve emeğin ürünü. Onlara olanaklar verildiğinde neler başarabileceklerini görüyoruz” dedi. Tırpan’ın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni de, “Bölümümüzde bugüne kadar Cem Vardarcı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. Başarılarının gençlere ve ailelerine de örnek olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.