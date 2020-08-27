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    HaberlerEge Haberleri Yaşar’ın başarılı müzisyenleri
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    27.08.2020 - 00:02 |

    Yaşar’ın başarılı müzisyenleri

    Yaşar’ın başarılı müzisyenleri

    Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü, eğitmen kadrosuyla öğrencilerinin ve mezunlarının hem yurtiçi hem de yurtdışında yaptıkları başarılı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Her yıl düzenlediği Uluslarası Müzik Günleri’nde kampüste ders vermeye gelen 100’e yakın sanatçının yanı sıra dünyanın önde gelen müzik bölümlerinin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen, ülkemizin önemli orkestralarında yer alan ya da müzik kariyerlerine bireysel olarak sürdüren birçok mezun bulunuyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer, “Öğrencilerimizin sadece müzisyen olarak değil, kültürlü, dünyadaki yenilikleri takip eden bireyler olmalarını hedefliyoruz” dedi.

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