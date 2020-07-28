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    HaberlerEge Haberleri Yaşar’ın gururu
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Yaşar’ın gururu

    Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun olup, Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Oğiş, doktor unvanını da Almanya Ausgburg Üniversite’sinde almayı başardı.

    Yaşar’ın gururu

    Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun olup, Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Oğiş, doktor unvanını da Almanya Ausgburg Üniversite’sinde almayı başardı. Oğiş, Japonya’da doktora sonrası çalışma daveti aldı, Türk ve Japon hukukunu karşılaştırdı, ayrıca uluslararası denizcilik kuruluşunun bir ağını Türkiye’ye taşıdı. Oğiş, “Doktora tezim, kitap haline geldi. Çalışmamda, sigorta hukuku dallarındaki iletişimi ve tarihsel gelişimi inceleyerek deniz, hayat ve yangın sigortası poliçelerindeki benzerlikleri ortaya koymaya çalıştım” dedi.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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