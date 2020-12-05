Yaşarlı akademisyenler en başarılılar arasında

1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye’den 857 bilim insanının bulunduğu listede, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ile İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Duygu Türker Özmen de yer aldı.

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’nın çalışmaları; enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Duygu Türker Özmen, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği, çevre yönetimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor.