Yaşarlı gençlerden erişilebilir hukuk

Gelişen teknoloji ve inovatif çlerle adalete erişimin kolaylaştırılmasını konu alan “Hack The Law Challenge” hukuk yarışmasında, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Ayça Arslan ve Buse Mütevelli, takım olarak üçüncülüğü kazanıp İzmir’den dereceye giren tek ekip oldu. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencileri kabul ederek başarılarını kutladı. SES isimli projelerini anlatan gençler, “Dezavantajlı kişiler için hukuki yardım sağlayan birimler ve telefon uygulaması ile görünür kılınmalarını hedefledik” diye konuştu.