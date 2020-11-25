Yaşarlılar kürsüde

Bu yıl, Türkiye Eski Şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen şampiyonada, 10 usta sporcu hamle yaptı. 9 tur halinde düzenlenen internetten ve sosyal medyadan canlı yayınlanan turnuva, gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi. Turnuvada, Mimarlık Fakültesi’ni geçen yıl bitiren Melih Yurtseven ikinci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Cem Kaan Gökerkan üçüncü oldu.