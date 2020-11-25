25.11.2020 - 00:02 |
Yaşarlılar kürsüde
Yaşar Üniversiteli milli satranç sporcuları, şampiyonların şampiyonası olarak adlandırılan 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası’na damga vurdu.
Bu yıl, Türkiye Eski Şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen şampiyonada, 10 usta sporcu hamle yaptı. 9 tur halinde düzenlenen internetten ve sosyal medyadan canlı yayınlanan turnuva, gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi. Turnuvada, Mimarlık Fakültesi’ni geçen yıl bitiren Melih Yurtseven ikinci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Cem Kaan Gökerkan üçüncü oldu.