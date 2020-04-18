Ekipler, pankartlar ve balonlar dağıtacak, belediye korosu, bayram şarkıları söyleyerek mini konser verecek. Başkan Şeniz Doğan, tüm vatandaşları 23 Nisan’da balkonlarını süsleyerek bayram coşkusunu yaşamaya davet etti, “Hep birlikte ‘Yaşasın 23 Nisan’ diye haykıracağız” mesajı verdi.