18.04.2020 - 00:02 |
Yaşasın 23 Nisan
Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı salgın nedeniyle balkonlarda kutlamak için hazırlanıyor.
Ekipler, pankartlar ve balonlar dağıtacak, belediye korosu, bayram şarkıları söyleyerek mini konser verecek. Başkan Şeniz Doğan, tüm vatandaşları 23 Nisan’da balkonlarını süsleyerek bayram coşkusunu yaşamaya davet etti, “Hep birlikte ‘Yaşasın 23 Nisan’ diye haykıracağız” mesajı verdi.
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