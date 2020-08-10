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    HaberlerEge Haberleri Yaşayan kent: Assos
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    10.08.2020 - 00:04 |

    Yaşayan kent: Assos

    Antik Çağ’ın en önemli liman kentlerinden biri olan, Çanakkale’nin Ayvalık ilçesine bağlı Behramkale Köyü sınırlarındaki Assos, 39 yıldan bu yana Türk bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla dünyaya tanıtılıyor.

    Yaşayan kent: Assos

    Antik Çağ’da “Troas” olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’nın karşısında kurulan kent, pandemiye rağmen en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında bulunuyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, bu yıl ağırlıklı olarak akropolde çalışmalara devam ettiklerini belirtti, “Akropolisteki Bizans dönemi sarnıçlarını besleyen kanalları ortaya çıkarttık” dedi. Her antik kentin kendine özgü özellikleri bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Arslan, “Burası yaşayan bir kent. Bunun dışında denizi insanlar tarafından oldukça tercih edilen bir merkez” diye konuştu. l AA

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