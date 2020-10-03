85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yasayı bekliyoruz’
    ABONE OL
    03.10.2020 - 07:00 |

    ‘Yasayı bekliyoruz’

    4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde, Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğinin hala TBMM’den geçip yasalaşmadığını dile getiren Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez, hayvanları öldürmenin ya da işkence etmenin kabahat kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

    ‘Yasayı bekliyoruz’

    4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde, Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğinin hala TBMM’den geçip yasalaşmadığını dile getiren Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez, hayvanları öldürmenin ya da işkence etmenin kabahat kapsamında değerlendirildiğini söyledi. “Ülkemiz, hayvanları koruyacak bir yasaya sahip değil” diyen Dönmez, “Caydırıcı yaptırım ve ağır para cezaları şart. Ayrıca suç işleyenler, hayvan koruma derneklerinde çalıştırılabilir, psikolojik tedavi görmesi istenebilir” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Sıradaki Haber