‘Yasayı bekliyoruz’

4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde, Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğinin hala TBMM’den geçip yasalaşmadığını dile getiren Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burcu Dönmez, hayvanları öldürmenin ya da işkence etmenin kabahat kapsamında değerlendirildiğini söyledi. “Ülkemiz, hayvanları koruyacak bir yasaya sahip değil” diyen Dönmez, “Caydırıcı yaptırım ve ağır para cezaları şart. Ayrıca suç işleyenler, hayvan koruma derneklerinde çalıştırılabilir, psikolojik tedavi görmesi istenebilir” dedi.