Yaşlıların hayatına konfor katacak proje

Yaşlı Dostu Kurumsal Bakım Odalarında İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesi İçin Model Geliştirilmesi projesi hakkında bilgi veren Kunduracı, “İklim tipi, oda boyutları, pencere oranı gibi birçok parametrenin hesaplanmasıyla, yaşlı odalarında ideal aydınlatma, nem, hava kalitesi, termal ve akustik ortama ulaşılması sağlanacak. Modelde, enerji tüketimi ve maliyet performansı da hesaba katılacak. Proje çıktıları, ücretsiz olarak erişime açık olacak” dedi.