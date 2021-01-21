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    HaberlerEge Haberleri Yaşlıların hayatına konfor katacak proje
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    21.01.2021 - 02:17 |

    Yaşlıların hayatına konfor katacak proje

    Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı’nın, yaşlıların yaşam alanlarını ele aldığı projesi, TÜBİTAK’tan 45 bin liralık destek almaya hak kazandı. Ülkemizde sayıları hızla artmakta olan huzurevleri için yaşlı dostu, çevreci ve ekonomik iç mekan tasarım önerileri sunacak olan proje, konforlu alanlar sağlayacak.

    Yaşlıların hayatına konfor katacak proje

    Yaşlı Dostu Kurumsal Bakım Odalarında İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesi İçin Model Geliştirilmesi projesi hakkında bilgi veren Kunduracı, “İklim tipi, oda boyutları, pencere oranı gibi birçok parametrenin hesaplanmasıyla, yaşlı odalarında ideal aydınlatma, nem, hava kalitesi, termal ve akustik ortama ulaşılması sağlanacak. Modelde, enerji tüketimi ve maliyet performansı da hesaba katılacak. Proje çıktıları, ücretsiz olarak erişime açık olacak” dedi.

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