Yastık savaşında gözünden oluyordu

Camın gözüne girmesiyle kanlar içinde kalan genç kız, İzmir’deki özel bir hastanede, kornea nakline gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Yerinden çıkmıştı

Olaydan bir gün sonra Belinay’ı muayene ettiğini anlatan Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “Kızımızın kornea tabakasından üçte bir oranında bir parça kopmuştu. Gözün rengini veren iris dokusu, dışarıya fırlamıştı. Kornea dokusundan kopan parçanın aslında kenarda asılı bir şekilde durduğunu fark ettim ve bu doku canlıydı. Kornea nakli yapmadan, kişinin kendi dokusunu bölgeye naklettik. Göz bebeği parçalanmıştı. Ameliyatta iris dokusunu antibiyotikle yıkadık, yerine ittik ve göz bebeğini yeniden oluşturduk. Kenarda asılı duran kornea dokusunu 8-10 dikişle yerine tutturduk. Ertesi gün görmeye başladı” diye konuştu. l DHA