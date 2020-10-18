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    HaberlerEge Haberleri Yatak kapasitesi 4 katına ulaştı
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    18.10.2020 - 00:03 |

    Yatak kapasitesi 4 katına ulaştı

    İzmir Kent Hastanesi’nin yatak kapasitesi yeni yatırımlarla 87’den 338’e ulaştı.

    Yatak kapasitesi 4 katına ulaştı

    16 yıl önce sektöre bir hastaneyle adım atıp iki tıp, bir onkoloji merkeziyle kapsamlı bir sağlık grubu haline geldiklerini belirten CEO Dr. Ruşen Yıldırım, “Onkoloji hastalarımız ABD’nin kanser alanında en önemli merkezlerinden biri kabul edilen Houston Methodist Hospital işbirliği ile açtığımız merkezimizde gerekli tüm tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşabiliyor. Yol haritaları tümör konseylerince belirlenen hastalarımıza kişiye özel tedavi programları, akıllı ilaç, immünoterapi imkanları sunuluyor” dedi. 

    Son teknoloji cihazlar

    Gamma knife beyin tümörleri ışınlama cihazıyla da Ege Bölgesi’nde tek olduklarını sözlerine ekleyen Yıldırım, “Sadece üniversite hastanelerinde bulunan SPECT-CT, PET-CT ve Galium, Lutesyum gibi en son teknolojilerin kullanıldığı radyo izotop tanı ve tedavi yöntemlerini de uyguluyoruz” diye konuştu.

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