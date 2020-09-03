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    HaberlerEge Haberleri ‘Yatay mimari, kenti daha ferah gösterir’
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    03.09.2020 - 00:01 |

    ‘Yatay mimari, kenti daha ferah gösterir’

    ‘Yatay mimari, kenti daha ferah gösterir’

    Gayrimenkul için Strateji Platformu (GİSP) İzmir, gayrimenkul sektörünü geliştirmeye yönelik fikir alışverişlerinin artması, güncel durum değerlendirmeleri, sektörün geleceğinin öngörülmesi ve bu öngörüler doğrultusunda muhtemel etkilerin tahmin edilerek üyeler ve sektör temsilcileri için işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında yaptığı çalışmalarına bu kez ‘Gayrimenkul Geliştirmede Yatay Mimari Anlayışı ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım’ konusuyla devam etti.

    Karayolları 2. Bölge Em. Müdür Yardımcısı Reşat Obuz, “Yatay mimariyle şehirlere daha ferah ve düzenli bir görünüm kazandırılması hedefleniyor” dedi.

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