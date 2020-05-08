Yatırım atağı

Ege’nin dört bir yanında belediyeler bir yandan koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor, diğer bir yandan da projelerine devam ediyor. Koçarlı Belediyesi, Bıyıklı Mahallesi’nde yeşil alan için ilk adımı attı. Önceden sinema salonu olarak kullanılan ve uzun süredir atıl vaziyette olan binanın yıkım çalışmaları başladı. Yıkılan binanın yerine, vatandaşların vakit geçirebileceği oturma alanları ve çocuk parkları olan yeşil alan yapılacak.

Kaplan, müjde verdi

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Nedim Kaplan, “Toplamda 503 metrekare üzerine yapılacak yeşil alanın kısa sürede bitirilmesini planlıyoruz” dedi. Bıyıklı Mahallesi’nin çehresini değiştireceklerini ifade eden Başkan Kaplan, “İlçemizin önemli pazaryerlerinden biri olan Bıyıklı Pazarı, mevcut yeri itibariyle çok dağınık bir düzene sahip. Bu sebeple eski hal binasında bir takım incelemelerde bulunduk. Bin 500 metrekare alan üzerindeki binamızın da yıkımını gerçekleştirip buraya kapalı pazaryeri yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.