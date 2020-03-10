10.03.2020 - 00:15 |
‘Yatırım devam edecek’
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa ve Bergama ve Kınık’ta AK Parti ilçe teşkilatının olağan kongrelerine katıldı.
Ege’de önemli yatırımlara imza atıldığını belirten Pakdemirli, Aliağa’da jeotermal tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurulması için talimat verdiğini, bir yılda ilçede 40 milyon kilogram domates üretip 1200 kişiye iş imkânı sağlayacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üreticilerin mağdur olmaması talimatı verdiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, tarımın savunma sanayiinden daha önemli olduğunu söyledi. İlk ve tek tıbbı aromatik bitkiler organize sanayi bölgesini Kınık’a kuracaklarını vurgulayan Pakdemirli, bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğini de hatırlattı. l AA-DHA
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