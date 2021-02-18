Yatırım teşekkürü

Büyükşehir Belediyespor yüzme, judo, karate ve tekvando takımı sporcularıyla da bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “Büyükşehir’in kente merkezde 4, ilçelerde 4 olmak üzere 8 ayrı yüzme havuzu ve spor kompleksi kazandırması çok önemlidir. Yatırımları için Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Bakan Kasapoğlu, ardından Kayalar’da, yapımı planlanan şehir stadyumu inşaat alanını da gezdi, Başkan Osman Zolan’dan projeye dair bilgi aldı.





‘Gençler için çalışıyoruz’



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ağırladı, planladıkları spor yatırımlarını aktardı. Denizli Gençlik ve Spor Buluşması’nda, Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “Sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanması için bizler gereken ne varsa yapıyoruz. Sizler yarınların yöneticileri, iş insanlarısınız. Sizlerin daha iyi yetişmeniz gerekir” dedi. Başkan Avni Örki ise “Pamukkale Belediyespor 10 branşta faaliyetlerine devam ediyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız 3. Lig’de, kadınlar voleybol takımımız da 2. Lig’de mücadele ediyor” diye konuştu. Başkan Örki, Bakan Kasapoğlu’na, Çeşm-i Bülbül ile ilçede yetişen lavanta ve kekikten oluşan buket de hediye etti.