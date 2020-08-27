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    HaberlerEge Haberleri ‘Yatırım yapılmıyor’
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    27.08.2020 - 00:03 |

    ‘Yatırım yapılmıyor’

    ‘Yatırım yapılmıyor’

    AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Güzelbahçe’ye yaptığı ziyarette, kentin bir çok sorunla uğraştığını öne sürdü. Körfez’deki koku sorununa değinen Kaya, “İlçe ziyaretlerimizde görüyoruz. Gaziemir’de kanalizasyonlar açıktan akıyor. Koku nedeniyle kent yaşanmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi, bu konuda değişik açıklamalar yapıyor. Tunç Bey de 2019 yerel seçimleri öncesi körfezin koktuğunu kabul etmişti. Bu şekilde beyanatları vardı ama 1,5 yıl boyunca bir yatırım yapmadı. İzmir’de Kovid-19 salgınından dolayı maskelerle dolaşıyoruz, altyapı eksikliği konusunda bir çalışma yapılmadığı takdirde maskesiz bir yaşam İzmir’de olmayacak şekilde gözüküyor” diye konuştu.

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