Yatırım yılı 2021

AK Parti İzmir milletvekillerinin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile bir araya gelen Belediye Başkanı Koştu, “İlçeye değer katacak dev projelerin yaşama geçmesi için büyük bir çaba sarf eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Atilla Kaya, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Ankara’da düzenlenen toplantıya katıldı.

Üç bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın projelerini tek tek görüştüklerini belirten Başkan Koştu, “Bergama’nın bugüne kadar konuşulmaktan öteye gitmeyen dev projeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizi şahlandıracak Selinos Antik Kanalı, Millet Bahçesi, doğalgaz, çevre yolu, şehir içi yollarımızın asfaltlanması çalışmaları başta olmak üzere, 2021 yılı kadim kentimiz Bergama açısından tam bir yatırım yılı olacak” diye konuştu.

Teşekkür etti

Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı Bergama’nın makus talihini değiştirmek üzere hazırlanan dev projelere destek veren herkese teşekkür eden Koştu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerinin desteği ile bütün zorlukları tek tek aşıp hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz vizyon projeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Asfalt konforu

Yıllardır devam eden ve kangrene dönüşmüş haliyle çözüm bekleyen yol sorununa kalıcı çözüm için canla başla çalışan Bergama Belediyesi, ana arterlerden başlattığı çalışmaları hızla yapma devam ediyor. İlçenin en bozuk yollarından biri olan 100. Yıl Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, “Doğalgaz çalışması, elektrik kablolarının yer altına alınması gibi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı 100. Yıl Caddemizde kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin yapımını başlattık. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yolumuzu sıcak asfaltla kaplayacağız. Ardından Bülent Ecevit ve Harmanyeri Caddelerimizde de gerekli düzenlemeleri yapacağız. Sonrasında ana arterleri asfalt ile buluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimize yakışır asfalt yolları biran önce yapmak üzere durmadan çalışıyoruz” dedi.

Millet Bahçesi’nde esnafa da yer var

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ve toplumun önemli bir kesimini oluşturan esnaf için çağrıda bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Alışverişlerimizi komşumuz, mahallemizde ailemizin bir parçası olan yerel esnafımızdan yapalım” dedi. Stat yerine yapılacak Millet Bahçesi Projesi kapsamında bölge esnafını mağdur etmeyecek önlemler alacaklarını söyleyen Koştu, “Esnafımızın bir kısmı Millet Bahçesi içerisinde bulunan işyerlerinde, diğerleri de yeni oluşturacağımız ticari alanlarda işlerine devam edebilecek” diye konuştu.