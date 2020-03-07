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    07.03.2020 - 00:04 |

    Yatırıma ağırlık verdi

    Bornova Belediyesi, sağladığı tasarruflarla projelere ağırlık verdi. 31 milyon lira olan yatırım bütçesi, yüzde 81 artırıldı

    Yatırıma ağırlık verdi

    Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan Bornova Belediyesi, sağladığı tasarrufları yatırıma dönüştürüyor. 31 milyon lira olan yatırım bütçesini yüzde 81 arttıran belediye, araç filosunu satın aldığı araçlar ve iş makineleriyle güçlendirdi, temizlik hizmetlerini öz kaynakları ve kendi personeliyle vermeye başladı, kiralamalara ödenen parayı yatırımlara ayırdı. 2019 yılı gelir bütçesini yüzde 92, gider bütçesini de yüzde 90 gibi yüksek oranlarda gerçekleştirdi.

    Mali disiplinle kendi ayakları üzerinde daha güçlü durabilen bir kurum yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, şunları vurguladı:

    Tasarruf yapıldı

    “Fiziki yatırımlarımızın yanında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizi spora özendirmek için büyük projelerin temellerini attık. Araç filomuzu 36 milyon liralık satın almayla yeniledik. Kamulaştırma ve hizmet binası olarak kullanılmak üzere 15.7 milyonluk taşınmaz satın aldık. Bütçemizden kaynak ayırmadan, kentimizin kalkınması için sadece paydaşlarımızla yaptığımız çalışma neticesinde 3.5 milyon lira değerinde 3 adet taşınmazı belediyemize kazandırdık. Bizi izlemeye devam edin.”

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