Yatırıma ara yok

Aydın’da jeotermali üretim ve yaşam kalitesini artıracak şekilde kentin kullanımına sunacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, vatandaşa TOKİ, Nazilli ve Efeler’e de Millet Bahçesi müjdesi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın’a geldi. İlk olarak Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret eden Kurum, ardından, Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarının da katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Yaklaşık dört saat süren toplantıda planlanan projelerin görüşüldüğünü belirten Kurum, şöyle konuştu:

Kirliliğe sıkı denetim

“2002 yılından bugüne kadar ulaşımdan turizme Aydın’a tam 25 milyar liralık yatırım yaptık ve şimdi de yenilerini kesinleştirdik. Aydın ülkemizin yüzde 70 jeotermal kaynağına sahip ve kentte 36 jeotermal tesis var. Hava Kirliliği Yönetmeliği değişikliği ile tüm tesislerin hava kalitesine etkisini anlık şekilde izleyeceğiz. Jeotermalin neden olduğu hava kirliliğini sürekli ölçüm yapmak amacıyla Aydın’a bir adet mobil ölçüm cihazı da yollayacağız. Mevzuata karşı bir durum varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız. Öte yandan bu önemli kaynağı kente ısıtma sistemi kurulması ve turizmle tarıma katkı koyması amacıyla değerlendireceğiz. Büyük Menderes Nehri Havzası’yla ilgili çalışmalarımız da olacak. Bu havza sayesinde bu bölgede tarımı güçlendirecek sulama işlemlerini yürütüyoruz. Denetimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Belediyelerin de arıtma tesisi yapmaları için maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Menderes Nehri’ni, elbirliğiyle yapılacak koruma çalışmalarıyla 2023’e kadar kentimize kazandıracağız.”

Romanlara yeni konutlar

Aydın’da yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgilide konuşan bakan Kurum, “İncirliova’da 206, Efeler’de 200, Söke’de 200 ve Çine’de 82 konut olmak üzere toplam 688 konut çalışmaları devam ediyor. Nazilli’de de 4 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi yapımı için inşaat çalışmaları sürüyor. Ayrıca ‘Efeler ilçesinde bir Millet Bahçesi yakışır ‘dedik. ‘Ayter Alanı’ diye bilinen Adnan Menderes Üniversitesi altında bulunan 92 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Bu alanın hemen yanında bulunan ve kentsel dönüşüm alanı olarak çok riskli olan Ilıcabaşı mahallesi var. Burada da Roman vatandaşın yaşadığı yaklaşık 485 bağımsız konutun dönüşümünü başlatıyoruz” dedi.