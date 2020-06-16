Yatırımlar etkilenmedi

İzmir’in en hızlı büyüyen sanayi bölgelerinden biri olan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, (BAYOSB) salgın döneminde hız kesmedi. Bölgede, dört fabrikanın inşaatı sürüyor. Dört fabrikanın da kısa süre içinde temelleri atılacak. Halen 20 firmanın üretim yaptığı bölgede, iki firma da tesislerini kurmak için projelerini hazırlıyor.

Yeni parseller

Sanayicilerin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirten BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, “Zor dönemler yaşadığımız bugünlerde ülkenin geleceğine güvenen sanayicimiz yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Salgında yatırım yapanlar işler eskisine döndüğü zaman bir adım önde olacak. 2020 yılında 9 sanayi parselimiz daha imara açıldı. İmar uygulaması tamamlanan alanlarda toplam sanayi parseli sayımız 67’ye yükseldi. 28 sanayi parselin tahsisini gerçekleştik. Yıl sonuna kadar sekiz fabrikanın daha üretime geçmesini bekliyoruz. Bizde OSB yönetimi olarak sanayicilerimize her türlü katkıyı sunuyor, bölgemizi daha da büyütmek ve ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz” dedi.