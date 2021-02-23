Yatırımlara 15 milyon lira

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Menemen Belediyesi’ni ziyaret etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından ağırlanan Murat Kurum ve beraberindekiler, sorunları dinledi, yapılacak çalışmalarla alakalı istişarede bulundu. Menemen için önemli kararların alındığı toplantıya Bakan Murat Kurum’un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar da katıldı.

Menemen’in daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantı sonrası bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen’de artık yüzler gülüyor” dedi. “Menemen ile ilgili neler hayal ediyorsak anlattık” diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

Taleplere onay

“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, çok uzun yıllardır bakan yüzü görmemiş Menemen Belediyesi’ni ziyaret etti. Projelerimizden bahsettik. Farklı alanlarda olmak üzere toplamda 15 milyon liralık bir hibe sözü aldık. Kredi taleplerimiz de oldu. Bunlarla ilgili de olumlu dönüşler aldık. Hazine ve maliye arazileriyle ilgili tahsis istemiş olduğumuz alanlar oldu. Onlarla ilgili de çok ciddi geri dönüşler aldık. Artık Menemen’de hizmetin başlamasıyla ilgili start bugün itibariyle verildi. Diğer bakanlıklarımızla ilgili de görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz.”