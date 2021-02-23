BİST1.551-0.62EURO8.530.07USD7.01-0.08ALTIN408.112.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yatırımlara 15 milyon lira
    ABONE OL
    23.02.2021 - 00:10 |

    Yatırımlara 15 milyon lira

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a Menemen’in sorunlarını ileten Belediye Başkan Vekili Pehlivan, “Hizmet startını veriyoruz” dedi.

    Yatırımlara 15 milyon lira

     

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Menemen Belediyesi’ni ziyaret etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından ağırlanan Murat Kurum ve beraberindekiler, sorunları dinledi, yapılacak çalışmalarla alakalı istişarede bulundu. Menemen için önemli kararların alındığı toplantıya Bakan Murat Kurum’un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar da katıldı.

    Menemen’in daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantı sonrası bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen’de artık yüzler gülüyor” dedi. “Menemen ile ilgili neler hayal ediyorsak anlattık” diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

    Taleplere onay

    “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, çok uzun yıllardır bakan yüzü görmemiş Menemen Belediyesi’ni ziyaret etti. Projelerimizden bahsettik. Farklı alanlarda olmak üzere toplamda 15 milyon liralık bir hibe sözü aldık. Kredi taleplerimiz de oldu. Bunlarla ilgili de olumlu dönüşler aldık. Hazine ve maliye arazileriyle ilgili tahsis istemiş olduğumuz alanlar oldu. Onlarla ilgili de çok ciddi geri dönüşler aldık. Artık Menemen’de hizmetin başlamasıyla ilgili start bugün itibariyle verildi. Diğer bakanlıklarımızla ilgili de görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz.”

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İğrenç olay! Hemen polise haber verildi

      İğrenç olay! Hemen polise haber verildi

      Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

      Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

      Bu markette her şey daha uygun

      Bu markette her şey daha uygun

      Kamer Genç kimdir, nereli? Kamer Genç ne zaman ve neden öldü?

      Kamer Genç kimdir, nereli? Kamer Genç ne zaman ve neden öldü?

      Sıradaki Haber