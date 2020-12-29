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    HaberlerEge Haberleri Yatırımlara devam
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    29.12.2020 - 00:03 |

    Yatırımlara devam

    Yatırımlara devam

    Pandemi ile mücadelede aşı geliştirilmesiyle birlikte önemli bir dönemeci daha geride bıraktığımızı söyleyen Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, 2021’in ilk 6 ayı içinde ekonominin yeniden canlanacağını söyledi. Tanyer, “Olaylara olumlu bakmak zorundayız. Farklı jeopolitik konumu ile Avrupa ile bir köprü konumundayız. Suriye ve Irak’taki durumda normalleşirse orada da inşaat işleri de artacak. İzmir bu konuda en şanslı noktalardan biri. Tanyer Yapı olarak yeni yılda da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Tan Urla projemiz modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap verecek. Ege kültürünü yansıtan mimariye sahip olacak. Konutların teslim tarihini ise 36 ay olarak öngörüyoruz” dedi.

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