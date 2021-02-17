Yatırımlara tam not

Başkan Zolan, Bakan Kasapoğlu’na ilk olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ile belediyenin kültür yayınlarından oluşan eserler ve meslek edindirme kurslarında üretilen el emeği göz nuru eserleri tanıttı. Ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Denizli Sancağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Sürpriz karşılama



Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, Türk bayrakları ve alkışlarla Bakan Kasapoğlu’na karşılama sürprizi yaptı. Başlan Zolan’ın, gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin sunumunu dinleyen Bakan Kasapoğlu, özellikle yüzme sporuna yapılan yatırımları takdirle karşıladı, teşekkür etti. Başkan Zolan, Bakan Kasapoğlu’na günün anısına cam ustaları tarafından yapılan Gülçehre isimli dekoratif ibrik armağan etti.