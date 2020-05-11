‘Yatırımlarımız 2025 yılı için’

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Milliyet Ege’ye konuştu. Yakın gelecekte turizm payının artacağını, şimdiden beş yıl sonrası için çalıştıklarını söyleyen Yetişkin, “Yavaş yavaş gelişiyoruz ama İzmir’in parlayan yıldızı olacağız” dedi.

CHP’de uzun yıllar yöneticilik yapan, son olarak Seferihisar İlçe Başkanlığı görevini yürüten İsmail Yetişkin, Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Başkanı olmasının ardından Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Çağdaş, demokrat, insanların mutlu ve huzurlu olduğu, yüzlerinin güldüğü, ilçenin turizmden aldığı payın arttığı bir Seferihisar için yola çıktığını belirten Yetişkin, “Önceliğimiz halkın ucuz gıdaya ulaşmasını sağlamaktı. Bunun için Halk Market projesini kurduk. Buradan insanların güvenilir ve ucuz gıdaya ulaşmasını sağladık. Halk Markete ürünleri kooperatiflerden alıyoruz. Üreticilerimizi bu işin içine dahil ettik. Örneğin, et reyonumuza ürünleri küçük üreticilerden temin ediyoruz. ‘Ben ürünümü Halk Markette değerlendirmek istiyorum’ diyenleri sıraya alıyoruz. Her yerde ekmek 1.5 lira, bizim marketlerimizde 1 lira. Ürünlerimizin tamamı piyasa fiyatlarının altında. 20 litrelik damacana su 5 lira. Biz bu projeyle hem üreticimize destek oluyor hem de vatandaşın ürünlere ucuz ulaşmasını sağlıyoruz. İki şubemiz var. Halk Marketlere yoğun ilgili bizi memnun ediyor. Sayı, önümüzdeki süreçte artacak. Bununla ilgili çalışma sürüyor. Halk Market önemli bir sosyal belediyecilik örneği” diye konuştu..

Altyapı tam gaz

Yetişkin, geçen bir yılda hayata geçirdikleri projeleri şu sözlerle anlattı:

“Ürkmez’de belediye hizmet binası eksikliği vardı. O bölgede oturan vatandaşlarımız belediyede bir işini haletmek için 27 kilometre yol geliyordu. Ürkmeze bir hizmet binası kazandırdık. Pandemi öncesi her pazartesi mesaiye orada başlıyordum. Ürkmeze’ iki kreş yaptık. Küçük bir spor salonunu hazır hale getirdik. Sözlerimizi tutmuş olduk. İlçemizdeki kale surlarının yenilenmesi için Avrupa Birliği projesine başvurduk, kabul edildi. Surların tamiri ve ışıklandırılması önümüzdeki süreçte başlayacak. Fen İşlerimiz önemli çalışma yaptı. Seferihisar’ın bozuk yolları düzeltildi. Büyükşehir Belediyemizin altyapı çalışmalarına büyük desteği var. Çamaşırhane ve ütü salonlarımız var. Burada çalışmak isteyen kadınlar bize başvurdu. Otellerden, restoranlardan gelen eşyalar burada yıkanıp ütüleniyor. Böylece kadınlarımız da ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Tunç Başkanımızın döneminde hayata geçirilen Can Yücel tohum merkezimiz bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 50 bin fide dağıttık. Üretici kooperatiflerine destek veriyoruz. Festivallerimiz var. Maalesef pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Festival bütçesini çiftçilere ayırdık. Yıl sonuna kadar iki pazaryerinin üstünü kapatmayı planlıyoruz. Açık hava düğün salonu yapacağız. İlçemizde otopark sıkıntısı var. Katlı otopark projemizle bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Seyyar Halk Market geliyor

Yetişkin, seyyar halk market projesini de başlatacaklarını da müjdeledi, “Özellikle köylerimizden mevcut Halk Markete gelemeyen var. Bir otobüsümüzü markete çevirdik. Halk Markette ne varsa, bu seyyar markette onlar olacak. Vatandaşın ayağına gidecek. Böylece tüm hemşehrilerimizin projemizden yararlanmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.

Tunç Soyer büyük şans

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Tunç Soyer’in Seferihisar için şans olduğunu belirtti, “Oturduğum koltuk büyük sorumluluk gerektiren makam. Tunç Başkanımızı buradan Büyükşehir Belediyesi’ne uğurladık. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Ortak projeler de yapıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tunç Başkan sorunları iyi biliyor. Bu anlamda bu bizim için avantaj” diye konuştu.

‘Çabuk büyümeye hiç gerek yok’

Seferihisar’ın aynı zamanda bir turizm merkezi olduğunu, bundan 10 yıl önce yatak kapasite bin 500 iken, şu an da 20 bini bulduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 5 yıl sonra Seferihisar’ın çok daha farklı bir noktada olacağını vurguladı.

8 Mavi Bayraklı Plajımız var

Şahin, “Yaz nüfusumuz 200 bin. Beş yılın sonunda turizmden aldığımız pay çok daha artacak. Seferihisar İzmir’in parlayan yıldızı olacak. Altyapı problemlerimizi çözüyoruz. Şimdiden 5 yıl sonrası için yatırım yapıyoruz. Belediyenin 8 mavi bayraklı plajı var. İlçemiz, kumu, güneşi, doğasıyla kendisini ispatlamış bir güzellik. Tunç Bey’in belediye başkanı olmasıyla ilçemizde turizm hareketliliği başladı. Yabancı ve yerli turist sayımız arttı.

Sakin, sakin...

Seferihisar sakin, daha yaşanabilir bir tatil beldesi. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Bir an da büyümeye gerek yok! İnsanların gerçek bir tatil yapabilecekleri yer Seferihisar. ilçemizde hareketli hayatın yaşandığı yer de var. Doğayla iç içe kafa dinleyebilecek alanlarımız da mevcut” diye konuştu.

Vatandaşla iç içe çalışmayı seviyor

Belediye başkanlığını severek yaptığını ve halkla iç içe olduğunu vurgulayan İsmail Yetişkin, “Hemşehrilerimin hem iyi hem de kötü günlerinde yanlarındayım. Halkımızın teveccühüne layık olmak önemli. Bana gösterilen güveni boşa çıkarmam. Bu güven başarıyı da beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.