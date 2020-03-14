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    HaberlerEge Haberleri ‘Yavaşlayıp cezbedelim’
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    14.03.2020 - 00:52 |

    ‘Yavaşlayıp cezbedelim’

    İzmir’i ‘Yavaş Şehir’ kriterlerine uygun hale getirmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “8500 yıllık tarihi, doğamızı koruyarak ileriye taşımalıyız” dedi

    ‘Yavaşlayıp cezbedelim’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Otel işbirliğiyle düzenlenen Kent Söyleşileri’nin konuğu oldu. Gazeteci-yazar Gülşah Elikbank’ın moderatörlüğünde Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Sungur ve Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil’in konuşmacı olduğu söyleşide Soyer, kentin geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

    ‘Doğa, kültür, bilim-sanat’

    İzmir’i Cittaslow Metropol yapmayı hedeflediklerini açıklayan Soyer, “Aslında Cittaslow (Yavaş Şehir) ağı 72 kriterle, nüfusu 50 binin altında olan kentlerde uygulanıyor. Biz, İzmir’i Cittaslow Metropol olarak insanlığa sunacak ilk örnek olmaya aday olduk. İzmir’in mahallelerini, köylerini tek tek Cittaslow kriterlerlerine uygun hale getirmek istiyoruz. O kadar hızlı yaşıyoruz ki, hayatı ıskalıyoruz. Geçmişteki birikim yokmuş gibi hayatımızı sürdürüyoruz. Hayat bizle başlayıp biten bir şeymiş gibi yaşıyoruz. Cittaslow’un felsefesinin temelinde önce geçmişin birikimini bugüne taşımak ve buradan geleceği aydınlatmak var. O nedenle bu felsefenin üç temel sütun üzerinde oturduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi doğayla barışıklık, diğeri geçmişin kültürünü, lezzetlerini bugüne taşımak, üçüncüsü de bunları bilim ve sanatla birleştirerek bir gelecek haritası çıkarmak” dedi.

    ‘Halkın Bakkalı’nda veresiye de olacak

    Kooperatifler aracılığıyla halkın sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşabilmesi için İzmir Büyükşehir tarafından planlanan ‘Halkın Bakkalı’ uygulaması kapsamında ilk şube Balıkçılar Meydanı’nda açıldı. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, 10 yıl önce Sığacık’ta ilk üretici pazarını açtıklarını kaydetti, “Bugün yeni bir şey yapıyoruz, İzmir’in her yerinde bakkallar açacağız” diye konuştu.

    Amaçlarının, küçük üreticinin devamlılığı olduğunu belirten Soyer, kent genelinde bu projeyi 11 belediyeyle birlikte sürdüreceklerini dile getirdi, veresiye defteri uygulamasının da başlayacağı müjdesini verdi. Eşi Neptün Soyer’le ilk alışverişi yapan Soyer, et fiyatlarının biraz yüksek olduğuna değindi, “Biraz aşağı çekilebilir” dedi.

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