04.07.2020 - 00:00 |
Yavru leylek emin ellerde
Söke’de elektrik direğindeki yuvasında sol bacağı kopmuş olan leylek yavrusu, Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) görevlilerince kurtarıldı.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, leyleğin Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüleceğini söyledi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.