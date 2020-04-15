'Yayıncı kuruluş iyi niyetli değil'

Süper Lig maçlarının yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ertelenmesinin tüm takımların bütçesini olumsuz etkilediği bu dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports’un kulüplere yaptığı ödemelerin durdurulmasına, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’dan tepki geldi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Yayıncı kuruluş beIN Sports’un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kriz ortamında aslında destek olacakları zaman hala daha kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Geçen yıl bunlara iyi niyet göstergesi olarak çok ciddi bir miktarda indirim yaptık” dedi.

‘Nankörlük’

Önümüzdeki yıllar için bizim alternatife hızlı bir şekilde bakmamız lazım ifadelerini kullanan Başkan Çetin, Denizlispor’un futbolculara 2 aylık bir borcunun bulunduğunu aktardı. Çetin, maçların oynanmadığı dönemde bu meblağın daha da birikeceğine işaret ederek, “Toplam borcumuz 50 milyon liraya çıktı. Dayanmaya çalışıyoruz ama dayanmakla olmuyor. Onun için beIN Sports’un yaptığı nankörlük. Bunlar, mart ayında oynanmış üç maçın parasını da vermediler. Yayıncı kuruluşun gözden geçirilmesini istiyoruz. Türk futbolu ve tüm kulüpler, beIN Sports’tan büyük” ifadelerini kullandı. Ali Çetin, takımı 27 Nisan’a kadar toplamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.



