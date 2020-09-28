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    28.09.2020 - 00:03 | | DAVUT CAN DHA

    ‘Yaz tatili’ vurgunu

    ‘Yaz tatili’ vurgunu

    Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, “denize sıfır otellerde 4 gece/5 gün, her şey dahil sadece 999 TL” içerikli ilanlar yoluyla vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucu, müşterilerin sahte internet siteleri, SMS ve telefon hatlarıyla irtibata geçerek tatil paketi için belirtilen hesap numaralarına ödeme gerçekleştirdikleri, konaklamak üzere ilçeye gittiklerinde ise böyle bir otelin bulunmadığını öğrendiklerini belirledi. Suçta kullanıldığı belirlenen banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler, 73 müştekinin 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığını saptadı. İzmir, İstanbul, Yalova ve Aydın’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitelerinin tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

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