14.08.2020 - 00:03 |
Yazarlar buluştu
Bünyesinde Devir, Spor Life, Roll Life ve Asklepion Life ile YouTube üzerinden yayın yapan WTV’yi barındıran Wesida Medya Grup Yazarları’nın aylık toplantısı Narlıdere’de yapıldı. Başkan Ali Engin’in ev sahipliğinde Boğaziçi Narlıdere Restoran’da düzenlenen 16. toplantıya 22 yazar katıldı. Grubun Kurumsal İletişim Müdürü Berna Vatansever, Başkan Ali Engin’e teşekkür hediyesini takdim ederken yazarlardan Özge Durmaz, ‘En Çok Okunan Yazar’ ödülünü Mehmet Şakir Örs’e sundu. Gece Okan Yüksel’in şiirleri ve anılar ile süslenirken yazarların öneri ve düşünceleri alındı. Bu arada Engin Önen Wesida Kitap’tan çıkan “Alaçatı” kitabını imzaladı ve Narlıdere üzerine de bir kitap hazırladığını müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.