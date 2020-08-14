Yazarlar buluştu

Bünyesinde Devir, Spor Life, Roll Life ve Asklepion Life ile YouTube üzerinden yayın yapan WTV’yi barındıran Wesida Medya Grup Yazarları’nın aylık toplantısı Narlıdere’de yapıldı. Başkan Ali Engin’in ev sahipliğinde Boğaziçi Narlıdere Restoran’da düzenlenen 16. toplantıya 22 yazar katıldı. Grubun Kurumsal İletişim Müdürü Berna Vatansever, Başkan Ali Engin’e teşekkür hediyesini takdim ederken yazarlardan Özge Durmaz, ‘En Çok Okunan Yazar’ ödülünü Mehmet Şakir Örs’e sundu. Gece Okan Yüksel’in şiirleri ve anılar ile süslenirken yazarların öneri ve düşünceleri alındı. Bu arada Engin Önen Wesida Kitap’tan çıkan “Alaçatı” kitabını imzaladı ve Narlıdere üzerine de bir kitap hazırladığını müjdeledi.