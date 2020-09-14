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    HaberlerEge Yazarlar buluştu
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    14.09.2020 - 00:01 |

    Yazarlar buluştu

    Bünyesinde Devir, Spor Life, Roll Music, Asklepion Life ve Gazete Devir ile YouTube üzerinden yayın yapan WTV’yi barındıran Wesida Medya Grup yazarlarının aylık toplantısı bu kez Karşıyaka’da yapıldı.

    Yazarlar buluştu

    Başkan Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, 30’u aşkın yazar katıldı. Başkan Tugay, hayata geçireceği projeleri anlattı, tüm soruları cevaplandırdı. Wesida Medya Yönetim Asistanı Dilber Yazar, Başkan Tugay’a teşekkür etti, hediye verdi. Genel Koordinatör Kamil Toprak da, en çok okunan yazar ödülünü Berna Vatansever’e takdim etti.

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