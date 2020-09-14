Yazarlar buluştu

Başkan Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, 30’u aşkın yazar katıldı. Başkan Tugay, hayata geçireceği projeleri anlattı, tüm soruları cevaplandırdı. Wesida Medya Yönetim Asistanı Dilber Yazar, Başkan Tugay’a teşekkür etti, hediye verdi. Genel Koordinatör Kamil Toprak da, en çok okunan yazar ödülünü Berna Vatansever’e takdim etti.