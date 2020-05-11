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    HaberlerEge Haberleri Yazılım ve ilaç lokomotif olabilir
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    11.05.2020 - 00:04 |

    Yazılım ve ilaç lokomotif olabilir

    Yazılım ve ilaç lokomotif olabilir

    Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) webinar toplantısının konukları, Prof. Dr. Mithat Baydur ve Gazeteci Metehan Demir, koronavirüs gündemini ve dünya ekonomisine etkilerini tartıştı. Yeni dünya düzeninde ülkelerin belli sektörlere yoğunlaşmak yerine hepsinde yer alacağını belirten Baydur, “Süper güçlerin maske üretemediğini gördük. Türkiye ise, tasarruf yapamayan bir ülke olarak her zaman dış borca ve üretim için ithal ara mala muhtaç oluyor. Salgında ülkemizin sağlık sektörü iyi bir sınav verdi. Özellikle ilaç üretimi konusunda köklü bir geçmişimiz var. Bu konuya yoğunlaşabilir, yazılım ile beraber ilaç sektörünü lokomotif sektörlerimiz haline getirebiliriz. ” diye konuştu.

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    Demir ise yeni dünya düzeni tabiri yerine “Yeni dünya düzensizliği veya yeni dünya belirsizliği” ifadesini kullanmayı tercih ettiğini belirtti, “İnsanlar eski hayatlarını geri istiyor. Yeni normal şu, eski normale ulaşmak için atmamız gereken adımlar bütünün başarılarla bezenmiş halidir” dedi.

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