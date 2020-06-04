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    HaberlerEge Haberleri Yazlık çiçekler kente ayrı bir renk katıyor
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    04.06.2020 - 00:01 |

    Yazlık çiçekler kente ayrı bir renk katıyor

    Çiçek üretimini kendi serasında gerçekleştiren Söke Belediyesi, bu sezon 150 bin yazlık çiçek üretimi gerçekleştirdi.

    Yazlık çiçekler kente ayrı bir renk katıyor

    Kadife, rozet, vapurdumanı ve lazanya türündeki çiçekler park ve bahçeleri süslemeye başladı. Kendi üretimiyle piyasaya göre daha düşük maliyetle çiçeklerini üreten belediye, maddi ve aynı zamanda zamandan da tasarruf ediyor.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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