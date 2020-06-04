04.06.2020 - 00:01 |
Yazlık çiçekler kente ayrı bir renk katıyor
Çiçek üretimini kendi serasında gerçekleştiren Söke Belediyesi, bu sezon 150 bin yazlık çiçek üretimi gerçekleştirdi.
Kadife, rozet, vapurdumanı ve lazanya türündeki çiçekler park ve bahçeleri süslemeye başladı. Kendi üretimiyle piyasaya göre daha düşük maliyetle çiçeklerini üreten belediye, maddi ve aynı zamanda zamandan da tasarruf ediyor.
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