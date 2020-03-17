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    17.03.2020 - 07:00 | | HANDE NAYMAN DHA

    Yazlıkçılar erken geldi

    Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından tatil beldelerinde yoğunluk arttı. Çeşme, Urla ve Seferihisar’da yazlıkçılar, evlerini şimdiden açtı

    Yazlıkçılar erken geldi

    Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte tatil beldelerinde yoğunluk yaşandı. İzmir’de yazlıkçılar, sezon başlamadan yazlık evlerini açtı. Çeşme, Urla ve Seferihisar’da yoğunluk oluştu.

    Çeşme’ye akın ettiler

    Çeşme Alaçatı’da dondurmacılık yapan Ahmet Bağcı vatandaşların bölgeyi tercih ettiğini belirtti, “Burası yarımada olduğu için önü tamamen açık ve dolayısıyla havası da oldukça temiz. Burada huzur var. Özellikle haftasonları yavaş yavaş kalabalığın arttığını gözlemliyoruz” dedi. İstanbul’da yaşayan ve Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’ndeki yazlığına gelen Metin Baş da, “Burada bu tarz virüslerin bulunmadığını düşünüyoruz” diye konuştu. Kalabalıktan uzak durmaya çalıştığını söyleyen Ayşecik Gedik ise şunları söyledi: “Bugün açık hava olduğu için Çeşme’ye geldik. Burası daha az kalabalık. Çok fazla endişeleniyoruz, kendimizce önlem almaya çalışıyoruz.”

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