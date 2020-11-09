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    HaberlerEge Haberleri Yazlıkçılar mobilya satışlarını artırdı
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    09.11.2020 - 00:02 |

    Yazlıkçılar mobilya satışlarını artırdı

    Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, pandemi nedeniyle yazlık bölgelerdeki sezonun uzadığını, mobilya ve konut yenileme konusundaki talebin de buna bağlı olarak arttığını ifade etti.

    Yazlıkçılar mobilya satışlarını artırdı

    Serçe, “Maalesef yaşadığımız depremle birlikte bu satışlarda bir durağanlaşma yaşadık. Ama grup şirketimiz olan Moa Mimarlık tarafından hem bireysel hem de kurumsal anlamda dekorasyon talepleri konusunda bir ivme yakaladık. Evini yeniden dekore etmek ve eşyalarını da yenilemek isteyenlerden çokça talep alıyoruz” dedi. Kasım ayına yönelik olarak peşin ödemelerde yüzde 20 +10’luk özel bir kampanya da düzenlediklerini kaydetti. İzmir’e yakışan tarihi bir konsept mağazayla hizmet verdiklerini söyleyen Serçe, “Toplamda bin metrekarelik bir showroom alanına sahibiz. Loda’nın seçkin kreasyonlarını bir arada beğeniye sunuyoruz. Müşterilerimiz mağazaya geldiklerinde tüm ürünleri katalogdan değil kendileri bire bir inceliyor” diye konuştu.

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