Yazlıkçılar mobilya satışlarını artırdı

Serçe, “Maalesef yaşadığımız depremle birlikte bu satışlarda bir durağanlaşma yaşadık. Ama grup şirketimiz olan Moa Mimarlık tarafından hem bireysel hem de kurumsal anlamda dekorasyon talepleri konusunda bir ivme yakaladık. Evini yeniden dekore etmek ve eşyalarını da yenilemek isteyenlerden çokça talep alıyoruz” dedi. Kasım ayına yönelik olarak peşin ödemelerde yüzde 20 +10’luk özel bir kampanya da düzenlediklerini kaydetti. İzmir’e yakışan tarihi bir konsept mağazayla hizmet verdiklerini söyleyen Serçe, “Toplamda bin metrekarelik bir showroom alanına sahibiz. Loda’nın seçkin kreasyonlarını bir arada beğeniye sunuyoruz. Müşterilerimiz mağazaya geldiklerinde tüm ürünleri katalogdan değil kendileri bire bir inceliyor” diye konuştu.