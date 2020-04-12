Yazlıkçılara çağrı: Biz kapınıza geliriz

Canlı, Lütfen evinizde kalın, biz tüm ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz dedi. Canlı, “Vefa Sosyal Destek Grubumuzun 0266 372 17 00 numaralı telefonundan ve Belediyenizin 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden günün 24 saati ulaşabilirsiniz” dedi.