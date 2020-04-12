12.04.2020 - 00:02 |
Yazlıkçılara çağrı: Biz kapınıza geliriz
Balıkesir'in Edremit İlçe Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından yazlıklarına gelen vatandaşlara çağrıda bulundu.
Canlı, Lütfen evinizde kalın, biz tüm ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz dedi. Canlı, “Vefa Sosyal Destek Grubumuzun 0266 372 17 00 numaralı telefonundan ve Belediyenizin 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden günün 24 saati ulaşabilirsiniz” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.