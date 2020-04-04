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    HaberlerEge Haberleri Yazlıkçılara seslendi
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    04.04.2020 - 00:02 |

    Yazlıkçılara seslendi

    Yazlıkçılara seslendi

    Koronavirüs salgınının başlamasıyla Muğla’nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de yazlıkçılar, sezon başlamadan evlerine geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazlıkçıların bölgeye gelmemesi için çağrıda bulundu. Başkan Gürün, “Çok özel bir doğaya sahip olan Muğla ve ilçelerinde ikinci konut sahibi olan vatandaşlarımız var. Bulundukları ilden geliyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelmemeleri gerektiğini hem kendilerinin hem de Muğlalıların sağlığı için önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Herkesin evinde kalması gerekiyor” diye konuştu.- CAVİT AKGÜN DHA

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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