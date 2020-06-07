07.06.2020 - 00:00 |
Yazlıklar kapış kapış
Ege Bölgesi’nde yaşayanlar, şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla birlikte yazlık evlere yöneldi.
Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (44), Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta olmak üzere sahil kentlerindeki yazlıkların satış ve kiralanmasında yüzde 12 artış yaşandığını kaydetti.
Havuzlu evlere talep
Kuşadası’nda da yerli ve yabancı ziyaretçiler hem satın almak hem de kiralamak için havuzu olan evleri tercih ediyor. Satışların en yoğun olduğu bölgelerin başında Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ile Davutlar Mahallesi’nin geldiğini belirten emlak danışmanı Atakan Altaş (47), “Satışlar geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. İlerleyen günlerde bu rakamın daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Pandemi sürecinden önce müşterilerimiz daha çok apartman dairelerini kiralamayı veya satın almayı tercih ediyorlardı” diye konuştu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.