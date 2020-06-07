Yazlıklar kapış kapış

Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (44), Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta olmak üzere sahil kentlerindeki yazlıkların satış ve kiralanmasında yüzde 12 artış yaşandığını kaydetti.



Havuzlu evlere talep



Kuşadası’nda da yerli ve yabancı ziyaretçiler hem satın almak hem de kiralamak için havuzu olan evleri tercih ediyor. Satışların en yoğun olduğu bölgelerin başında Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ile Davutlar Mahallesi’nin geldiğini belirten emlak danışmanı Atakan Altaş (47), “Satışlar geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. İlerleyen günlerde bu rakamın daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Pandemi sürecinden önce müşterilerimiz daha çok apartman dairelerini kiralamayı veya satın almayı tercih ediyorlardı” diye konuştu.