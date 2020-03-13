13.03.2020 - 07:00 |
Yedeklerle sözleşme süreçleri başladı
Manisa’nın 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Projesi’nin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başladı.
Manisa’nın 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Projesi’nin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başladı. 20 Mart tarihine kadar 3+1, 23-26 Mart’ta ise 2+1 konut için sözleşme imzalanacak. Halk Bankası Mesir Şubesi’nde imzalanacak sözleşmeler için hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, 3+1 ve 2+1 için vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tarihçeli ikametgah gerekiyor.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.