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    HaberlerEge Haberleri Yedeklerle sözleşme süreçleri başladı
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    13.03.2020 - 07:00 |

    Yedeklerle sözleşme süreçleri başladı

    Manisa’nın 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Projesi’nin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başladı.

    Yedeklerle sözleşme süreçleri başladı

    Manisa’nın 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Projesi’nin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başladı. 20 Mart tarihine kadar 3+1, 23-26 Mart’ta ise 2+1 konut için sözleşme imzalanacak. Halk Bankası Mesir Şubesi’nde imzalanacak sözleşmeler için hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, 3+1 ve 2+1 için vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tarihçeli ikametgah gerekiyor.

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