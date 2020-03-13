Yedeklerle sözleşme süreçleri başladı

Manisa’nın 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Projesi’nin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başladı. 20 Mart tarihine kadar 3+1, 23-26 Mart’ta ise 2+1 konut için sözleşme imzalanacak. Halk Bankası Mesir Şubesi’nde imzalanacak sözleşmeler için hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, 3+1 ve 2+1 için vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tarihçeli ikametgah gerekiyor.