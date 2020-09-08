Yedi ay sonra artık yürüyor

Hayattan kopmayan ve büyüyünce vali olacağını söyleyen Dağdeviren’in tekrar ayağa kalkması harekete geçen iş insanları, protez bacak temin etti.

İlk gün heyecanı yaşadı

Protez bacağa geçtiğimiz aylarda kavuşan Dağdeviren, özel bir rehabilitasyon merkezinde gördüğü tedaviyle 1 ay gibi kısa bir sürede yürümeyi başardı. Hayırseverlerin desteğiyle ablası Ceylin ile birlikte Muğla’daki özel bir okula kaydettirilen Aylin, uzun bir süreden sonra okuluna gitti. Yürüdüğü için çok mutlu olduğunu belirten Dağdeviren, “6 ay sonra okula döndüğüm için mutluyum, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, ders yapmayı özledim” dedi. Baba Ahmet Dağdeviren de, “Varımı, yoğumu, çocuklarımın eğitimi için harcamaya her zaman hazırım” diye konuştu. l DHA