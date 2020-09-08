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    HaberlerEge Haberleri Yedi ay sonra artık yürüyor
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    08.09.2020 - 00:08 |

    Yedi ay sonra artık yürüyor

    Muğla Menteşe’de 8 Aralık 2019’da sokağa dönmeye çalışan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu sağ bacağını kaybeden Aylin Dağdeviren (9), yaklaşık 7 ay sonra protezle yürümeye başladı.

    Yedi ay sonra artık yürüyor

    Hayattan kopmayan ve büyüyünce vali olacağını söyleyen Dağdeviren’in tekrar ayağa kalkması harekete geçen iş insanları, protez bacak temin etti.

    İlk gün heyecanı yaşadı

    Protez bacağa geçtiğimiz aylarda kavuşan Dağdeviren, özel bir rehabilitasyon merkezinde gördüğü tedaviyle 1 ay gibi kısa bir sürede yürümeyi başardı. Hayırseverlerin desteğiyle ablası Ceylin ile birlikte Muğla’daki özel bir okula kaydettirilen Aylin, uzun bir süreden sonra okuluna gitti. Yürüdüğü için çok mutlu olduğunu belirten Dağdeviren, “6 ay sonra okula döndüğüm için mutluyum, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, ders yapmayı özledim” dedi. Baba Ahmet Dağdeviren de, “Varımı, yoğumu, çocuklarımın eğitimi için harcamaya her zaman hazırım” diye konuştu. l DHA

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